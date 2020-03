Coronavirus: 475 morti in 24 ore, superato il record della Cina

475 deceduti in un giorno, 313 dei quali in Lombardia e, anche questo dato record, ben 65 in Emilia Romagna. La maggior parte dei decessi in ospedale, ma molti anche in case di riposo per anziani. In Italia i contagiati dal coronavirus Sars-Cov-2 sono oltre 30mila e stanno mettendo in ginocchio le zone più colpite. L’Italia è il paese più colpito dopo la Cina e anche quello che per primo in Occidente ha messo in campo misure straordinarie, decidendo la chiusura di tutti gli esercizio commerciali non essenziali e chiedendo alla popolazione di limitare gli spostamenti. Un modello che stanno iniziando a imitare in tutto il mondo.

Secondo i dati riferiti dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli le persone attualmente malate in Italia sono 28.710 persone. I morti sono in totale 2978, le persone guarite per un totale di 4.025.