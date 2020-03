Coronavirus, addio all’attrice Lucia Bosé:

La donna, ricoverata in ospedale a Segovia per una polmonite, aveva da poco compiuto 89 anni. A confermare la sua scomparsa è stato il figlio Miguel con un post sui social.

La grande diva del cinema, la musa di Luchino Visconti, Miss Italia del ’47, moglie del torero Dominguin e madre di Miguel si è spenta a 89 anni.

A confermare la scomparsa della madre è stato lo stesso figlio Miguel con un post sui social: “Cari amici … Vi informo che mia madre Lucía Bosé è appena morta. Si trova già in un posto migliore”.

La donna era già in cattive condizioni di salute per patologie pregresse, come si legge sul quotidiano spagnolo El Pais, che ha dato la notizia.

L’inizio per Lucia Bosè è grazie a Luchino Visconti che la scopre dietro il bancone di una pasticceria. Nata come semplice commessa, a sedici anni è una ragazza che non passa inosservata, ma è l’incontro con il grande maestro e la vittoria a Miss Italia nel ’47 a Stresa, a lanciarla nel mondo dello spettacolo. L’apice del suo successo fu dagli anni Cinquanta ai primi anni Novanta.

L’attrice si sposò il 1 marzo 1955 con il torero Luis Miguel Dominguín, con il quale ebbe tre figli: Miguel Bosé, Lucía Dominguín e Paola Dominguín.