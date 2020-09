Coronavirus: Berlusconi positivo e in isolamento al proprio domicilio

Silvio Berlusconi è positivo al coronavirus. “È asintomatico, in isolamento a domicilio”, ha annunciato il suo medico personale Alberto Zangrillo.

Il tampone, ha detto il primario di Anestesia e rianimazione dell’ospedale San Raffaele, gli è stato effettuato dopo il recente soggiorno in Sardegna. In quei giorni, tra gli altri, l’ex presidente del Consiglio, 83 anni, aveva incontrato l’imprenditore Flavio Briatore, anche lui risultato positivo la scorsa settimana e ricoverato per alcuni giorni al San Raffaele. “Il presidente continua a lavorare nella sua residenza di Arcore”, assicurano fonti di Forza Italia spiegando che trascorrerà lì il periodo di isolamento previsto e “continuerà in ogni caso a sostenere i candidati di Forza Italia e del centro-destra alle elezioni regionali ed amministrative”. Poco dopo, intervenendo a un evento del partito, l’ex cavaliere ha assicurato che sarà presente in campagna elettorale “secondo le limitazioni imposte” dalla positività: “Purtroppo mi è successo anche questo ma continuo la battaglia”.