Coronavirus, boom di contagi in Spagna

Dopo l’Italia, il Paese più colpito in Europa è la Spagna, con 40mila contagi e 2.700 vittime: in 24 ore sono stati registrati 514 nuovi decessi.

La regione di Madrid è la più colpita con 1.535 morti e 12.352 contagiati. “L’epidemia si sta diffondendo in Spagna in modo più rapido e più esteso rispetto all’Italia”: così titolava stamattina El Pais, sottolineando come a differenza dell’Italia, dove l’80% dei decessi avviene in tre regioni del Paese, in Spagna c’è stato un forte incremento di casi in regioni inizialmente non interessate. “La Spagna ha impiegato solo tre giorni per raddoppiare i 1.000 decessi registrati venerdì scorso”. Un ritmo, ha sottolineato il quotidiano, che né la Cina né l’Italia, che “ha impiegato un giorno in più per raddoppiare i primi 1.000 decessi, hanno raggiunto”. In Spagna i primi focolai erano stati individuati a Madrid, nei Paesi Baschi-La Rioja e ad Aragona, ma la percentuale riguardante i primi tre focolai “è scesa al 65%”, mentre c’è stato “un forte aumento dei casi in regioni autonome quali Catalogna, Castiglia e Leon, Castiglia-La Mancia e, in misura minore, nella Comunità Valenciana”.

