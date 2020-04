Coronavirus: Boris Johnson in terapia intensiva

Precipitano le condizioni di salute del primo ministro britannico, a sostituirlo il ministro degli Esteri Dominic Raab, il primo segretario di Stato.

Il primo ministro britannico Boris Johnson, positivo al coronavirus, è stato trasferito in un’unità di terapia intensiva dopo che le sue condizioni sono peggiorate. Lo ha reso noto Downing Street, precisando che il ministro degli Esteri Dominic Raab gli subentra per esercitare la supplenza.

Il portavoce di Downing Street ieri sera ha spiegato che il ricovero era stato deciso a causa di “sintomi persistenti di coronavirus” . “Nel corso di questo pomeriggio – spiega la nota emessa ieri sera – le condizioni del primo ministro sono peggiorate e, su consiglio del suo team medico, è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale”.

Johnson è cosciente e non richiede al momento ventilazione. È un precipitare della situazione che ha colto tutti di sorpresa, il primo ministro conservatore della Gran Bretagna è tra i leader che avevano sminuito il nuovo coronavirus e la malattia respiratoria correlata, non applicando da subito restrizioni e vincoli forti per arginarne la diffusione.