Coronavirus, contagi in calo

In 24 ore 26 morti e 303 nuovi contagiati, il dato più basso dal 28 febbraio.

Confermato trend in calo degli attualmente positivi , con un incremento di 303 casi rispetto a domenica. In Lombardia i nuovi contagiati sono 259, pari al 85,5% del totale. Nelle ultime 24 ore si sono registrate 26 vittime. Oltre alla provincia di Bolzano, sono otto le Regioni in cui non si registrano nuovi contagi: Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.

I ricoverati con sintomi sono 3.489 (105 in meno). Nelle terapie intensive sono ricoverati 207 pazienti, due in meno rispetto a ieri. Il totale degli attualmente positivi è di 25.909 (-365). I deceduti sono 26, per un totale di 34.371. I casi totali dall’inizio della pandemia in Italia sono 237.290.