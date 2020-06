Coronavirus, crollano i contagi

Sono 60 i morti nelle ultime 24 ore e solo 178 nuovi positivi, mai così pochi.

Sono solo 178 i nuovi positivi individuati nelle ultime 24 ore, il dato più basso in assoluto dall’inizio dell’epidemia. Sono in netto calo anche i nuovi contagiati in Lombardia, che ne registra solo 50, i dati sono stati resi noti dalla Protezione civile.

La Lombardia viene quindi superata dalla Liguria, che nella giornata di ieri registra un aumento di 56 casi di coronavirus. Poi ci sono 21 casi in Piemonte, 19 in Emilia Romagna e 10 nel Lazio. Ci sono però buone notizie da 6 regioni che comunicano zero nuovi contagiati: Marche, Sicilia, Umbria, Molise, Calabria e Basilicata.

I morti sono 60, un nuovo calo che speriamo possa essere definitivo, le vittime a livello nazionale salgono così a 33.475.