Coronavirus, diminuiscono i decessi ma aumentano i casi

In Lombardia ed in emilia Romagna i casi aumentano mentre le persone guarite sono in tutto 197.628. Focolai in Sicilia e Basilicata.

L’ultimo è quello registrato nella provincia di Catania dove 21 persone sono risultate positive al Covid-19, mentre altre 113 sono in isolamento domiciliare fiduciario. L’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, ha spiegato che larga parte dei contagi “sono riconducibili per lo più a due cluster familiari, individuati nel comune capoluogo e nell’area della cittadina di Misterbianco” precisando che “hanno avuto origine da contatti extraregionali”.

I dati Regione per Regione

Lombardia 95.633 (+51, +0,1%; ieri +34)

Emilia-Romagna 29.295 (+57, +0,2%; ieri+18)

Veneto 19.707 (+36, +0,2%; ieri +22)

Piemonte 31.558 (+13; ieri +8)

Marche 6.814 (+1; ieri +2)

Liguria 10.124 (+7, +0,1%; ieri +12)

Campania 4.858. (+19, +0,4%; ieri +6)

Toscana 10.390 (+6, +0,1%; ieri +9)

Sicilia 3.153 (+7, +0,2%; ieri +2)

Lazio 8.472 (+16, +0,2%; ieri +6)

Friuli-Venezia Giulia 3.360 (+2, +0,1%; ieri +2)

Abruzzo 3.342 (nessun nuovo caso; ieri +2)

Puglia 4.556 (nessun nuovo caso per il terzo giorno consecutivo)

Umbria 1.461 (+2, +0,1%; ieri +3)

Bolzano 2.685 (nessun nuovo caso; ieri +1)

Calabria 1.243 (+4, +0,3%; ieri nessun nuovo caso)

Sardegna 1.380 (+1, +0,1%; ieri nessun nuovo caso)

Valle d’Aosta 1.196 ( nessun nuovo caso per il diciannovesimo giorno di fila)

Trento 4.911 (+20, +0,4%; ieri +2)

Molise 450 (+4, +0,9%; ieri nessun nuovo caso)

Basilicata 444 (+36, +8,8%; ieri nessun nuovo caso)