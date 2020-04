Coronavirus, due farmaci individuati per la lotta a Covid-19

Una possibile svolta nella lotta al Coronavirus, che ormai da circa cinque mesi sta mettendo in ginocchio il nostro pianeta, può arrivare proprio dalla Cina.

Secondo quanto pubblicato sulla rivista Science, un risultato importante è stato ottenuto dal gruppo di Wenhao Dai, dell’Accademia Cinese delle Scienze, che hanno messo insieme due farmaci specifici, progettati e sintetizzati per combattere il nuovo Coronavirus SarsCoV2 attaccando l’enzima proteasi, che il virus utilizza per moltiplicarsi.

Ottenere questi farmaci è stato possibile grazie alla ricostruzione della struttura molecolare del virus e delle sue componenti: avere visto in dettaglio come sono fatti l’enzima che lo fa moltiplicare e la proteina Spike ha permesso di progettare molecole capaci di bloccare entrambi, disattivandoli.