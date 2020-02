Coronavirus, ecco le mascherine protettive che funzionano con Face ID

L’artista Danielle Baskin ha trovato il modo per farsi riconoscere dal proprio telefono indossando la mascherina di protezione.

La mascherina potrebbe creare qualche problema a chi ha impostato lo smartphone con il riconoscimento facciale. Ma Danielle Baskin ha già trovato la soluzione: una mascherina di protezione con la stampa di parte del volto del proprietario.

La Baskin ha già aperto il sito faceidmasks.com, in cui si propongono maschere respiratorie N95 con le quali la funzione di riconoscimento facciale dello smartphone non ha problemi. Con “N95” vengono indicate quelle maschere che filtrano le particelle piccole e grandi che si trovano nell’aria. Il numero ’95’ significa che la maschera ha un’efficienza di almeno il 95% nel filtrare le particelle dannose trasportate dall’aria.

Una volta caricata la foto del viso del proprietario del telefono, si convertiranno i tratti della faccia in un’immagine stampata sulla maschera, utilizzando inchiostri a base di coloranti naturali non tossici.

Il prodotto non è ancora stato lanciato ufficialmente, ma è possibile lasciare la propria mail per essere ricontattati quando pronto. Il prodotto non sarà però particolarmente economico: si parla di 40 dollari circa, per questa mascherina personalizzata.