Coronavirus, Fase 2: Cosa potrebbe riaprire il 27 aprile

Creano polemica le misure restrittive previste per le attività che potranno riaprire il 27 aprile. In Campania, Sorbillo e molti altri locali di ristorazione hanno deciso di non riaprire per il delivery.

Dal 27 aprile pizzerie, ristoranti, gelaterie e pasticcerie possono consegnare il cibo d’asporto. Come si legge nell’ordinanza pubblicata ieri sul sito della Regione Campania:

“Sono consentite le attività e i servizi di ristorazione – fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie- esclusivamente, quanto ai bar e alla pasticcerie, dalle ore 7,00 alle ore 14,00, gli altri esclusivamente dalle ore 16,00 alle ore 22,00”.

Ma in molti non ci stanno e Sorbillo risponde così con un post su Facebook:

Ma cosa potrà riaprire in Italia il 27 aprile:

Le prime a ripartire sarebbero le imprese e i comparti a rischio “basso”. Il 27 aprile sarebbe la data sul tavolo del Governo, in particolare per aziende della moda, mobilifici, automotive, cantieri edili.

Le aziende dovranno naturalmente dimostrare di poter rispettare tutte le norme: i dipendenti dovranno mantenere un distanziamento di almeno 1 metro e indossare i dispositivi di protezione; i locali dovranno essere puliti due volte al giorno, disinfettanti dovranno essere distribuiti agli ingressi e vicino ai computer, i sistemi di aerazione sanificati. Inoltre, dovrà essere garantito lo smart working per la maggior parte dei dipendenti, e scaglionare gli orari di lavoro di quelli in loco.