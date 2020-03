Coronavirus, Fedez-Ferragni, 100mila Euro al San Raffaele di Milano

“Speriamo che questa nostra iniziativa sensibilizzi le persone in Italia e all’estero, sull’emergenza Coronavirus nella quale siamo tutti coinvolti” spiegano la coppia.

Attraverso una donazione personale di centomila euro, i Ferragnez hanno dato il via a una campagna per raccogliere denaro e contribuire alla creazione di nuovi posti letto nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale San Raffaele di Milano.

L’iniziativa realizzata con la collaborazione del prof. Alberto Zangrillo, primario di terapia intensiva cardiovascolare e generale dell’ospedale San Raffaele, andrà in supporto alla terapia intensiva. Un letto di terapia intensiva ha un costo nettamente superiore rispetto a un letto di degenza normale. È necessario un monitor che rilevi le funzioni vitali del paziente, un ventilatore che assista la respirazione del malato e una serie di pompe infusionali per liquidi e farmaci.

Lo scopo di Chiara Ferragni e Fedez è quello di incentivare chiunque a dare un aiuto concreto a tutto lo staff dell’Ospedale San Raffaele di Milano, collegandosi direttamente al link sarà possibile fare una donazione minima di € 5, i fondi raccolti saranno interamente devoluti all’ospedale.

“In questa fase davvero delicata, dal punto di vista sociale e sanitario – hanno scritto i Ferragnez nel post di accompagnamento della raccolta fondi – possiamo anche noi fare qualcosa. Medici e scienziati stanno facendo un lavoro importantissimo e vorremmo supportarli concretamente”. Decine di migliaia le donazioni arrivate in poche ore, l’obiettivo ora è raggiungere 1.900.000 €, dopo poche ore la cifra raccolta ha già superato quota 1 milione di euro.