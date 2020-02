Coronavirus ferma riprese ‘Mission: Impossible 7’ a Venezia

L’allarme per la diffusione del virus ferma anche il set del celebre ‘blockbuster’ hollywoodiano.

La Paramount Pictures ha bloccato le riprese del nuovo capitolo del franchise che si sarebbero dovute tenere per tre settimane a Venezia. Secondo quanto riporta il sito americano The Wrap, Cruise non è mai arrivato in Italia mentre i membri della troupe già nella città lagunare sono stati autorizzati a tornare a casa fino al riavvio della produzione.

“Per la sicurezza e il benessere del nostro cast e della nostra troupe e per la volontà del governo locale veneziano di fermare le riunioni pubbliche in risposta alla minaccia del coronavirus, stiamo modificando il piano di produzione per le nostre tre settimane da girare a Venezia“, ha detto un portavoce della Paramount.

Le scene italiane di Mission Impossibile 7 si sarebbero dovute girare infatti proprio questa settimana tra i luoghi simbolo della città lagunare. L’uscita del film, diretto da Christopher McQuarrie, è programmata per l’estate 2021 ma l’interruzione delle riprese in Italia potrebbe causare uno slittamento della data prevista.

Mission: Impossible 7, il settimo capitolo della saga action, trova ancora una volta Tom Cruise nei panni dell’intamontabile Ethan Hunt, specialista dello spionaggio ad altro rischio. Non ci sono ancora dettagli sulla trama, sappiamo che per questa nuova missione insieme a Tom Cruise ritroveremo: Rebecca Ferguson, Simon Pegg e Vanessa Kirby. Mentre tra le nuove reclute ci sarà Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham e Nicholas Hoult che sarà il principale antagonista di Tom Cruise.