Coronavirus: gli ultimi aggiornamenti dall’Italia e dal mondo

I casi in tutto il pianeta si stanno avvicinando a 3,5 milioni con quasi 250 mila decessi. Mosca conta in un solo giorno più di 10 mila positivi: mai così tanti.

Gli ultimi aggiornamenti del coronavirus in Italia vedono salire purtroppo ancora di 174 il bilancio dei decessi in tutte le Regioni, con 525 assistiti in meno rispetto all’altro ieri e con 1740 guariti in più: i dati emersi nel bollettino di ieri della Protezione Civile riportano tutte le ultime notizie contenute nei report regionali giunti in sede del Dipartimento Nazionale. I malati attualmente positivi al coronavirus sono 100.179 su 210.717 bilancio totale: di questi, 17.242 persone sono ricoverate con sintomi (-115), 1.501 sono in cura presso le terapie intensive (-38) e 81.436 persone, pari al 81% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

I casi negli Usa sono 1,13 milioni e i morti 66.430. I test effettuati sono 6,81 milioni su una popolazione di 330 milioni di persone. Lo Stato più colpito è quello di New York, con 318.134 casi e 24.035 morti. I casi nel mondo si avvicinano a 3,5 milioni di contagiati, con un numero di decessi che si avvicina a 250 mila. Secondo il bilancio dell’università americana ci sono stati 3.428.422 contagi confermati in tutto il mondo, finora, con 243.831 persone che hanno perso la vita a causa della malattia. Gli Stati Uniti continuano ad essere il Paese più colpito, seguito da Italia con 28.710 morti, Gran Bretagna con 28,446 e Spagna con 25.100 e Francia con 24.895 morti. In Turchia, per la prima volta dall’11 marzo il numero dei pazienti guariti dal contagio da coronavirus ha superato il numero dei malati: i guariti sono 63.151 su un totale di 126.045 contagiati. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.670 nuovi casi. I decessi sono stati 61 nelle ultime 24 ore per un totale di 3.397. A Mosca, nelle ultime 24 ore, i casi di contagio hanno raggiunto la cifra di 10.633, portando il numero complessivo a 134.686. Altri 58 decessi sono stati segnalati dal centro di risposta alle crisi del coronavirus del Paese, portando il numero totale a 1.280.