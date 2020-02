Coronavirus: guarite altre tre persone

Tre guariti, ma sale il numero dei contagiati. E’ questo l’ultimo bollettino medico che riguarda il Coronavirus che sta imperversando in questi giorni nel nostro paese.

Il capo della protezione civile Angelo Borrelli ha commentato quanto sta accadendo “Iniziamo da una buona notizia che arriva dalla Lombardia dove ci sono tre guariti, con un totale in regione di quaranta persone. In totale, con i due della Sicilia e i tre del Lazio, in Italia i guariti sono quarantacinque, mentre il numero di contagiati è salito di 650. Intanto cresce il bilancio delle vittime, che adesso sono diciassette: si registrano tre decessi in Lombardia, due di 88 anni e una donna di 82”.

Share This: