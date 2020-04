Coronavirus: i casi superano quota 2,8 milioni

Con 1.258 decessi nelle ultime 24 ore e 51.017 in totale, gli Stati Uniti restano il Paese più colpito in termini assoluti dal Covid.

Le vittime del coronavirus a livello mondiale hanno superato quota 195.000, mentre il numero complessivo dei casi si avvia verso la soglia del 2,8 milioni: è quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University. Nel mondo si registrano sabato mattina 195.920 decessi, 5.059 in più rispetto alla rilevazione di ieri mattina.

Gli Usa sono sempre di più l’epicentro della pandemia e viaggiano ormai verso il milione di casi di contagio. Nonostante il calo dei contagi, “Questo calo una tantum, – avverte la Johns Hopkins – non indica per ora alcuna tendenza e dovrà ripresentarsi nei prossimi giorni perché si possa confermare un reale miglioramento”.

In Italia i casi totali sono arrivati a 192.994, +1,6%, i decessi a 25.969. Più della metà delle regioni italiane fanno segnare un calo dei malati per il coronavirus. Dai dati della protezione civile emerge infatti che i pazienti attualmente positivi sono in diminuzione in 11 regioni – Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Liguria Campania, Puglia, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Calabria e Valle d’Aosta – e nelle province autonome di Trento e Bolzano. In controtendenza, invece, sono ancora la Lombardia, con 495 nuovi malati in più rispetto a ieri, e il Piemonte, con 239 in più.

Nel Regno Unito, il bilancio dei decessi per coronavirus negli ospedali sale a 19,506, con un aumento di 684 unità in 24 ore. I tamponi eseguiti, restano peraltro ancora lontani dal target di 100.000 al giorno promesso dal governo per fine mese.

In Svezia nella giornata di ieri è stato registrato un incremento di 812 nuovi casi: è il numero più alto dall’inizio della pandemia; i casi totali di positività al Covid-19 nel Paese sono 17.567.

In Repubblica Ceca il governo ha deciso di riaprire i confini, mentre in Spagna si registra il dato più basso di decessi dall’inizio dell’emergenza. In Germania sono stati registrati oltre 150mila contagi totali e 5321 morti e oltre 100mila casi sono stati confermati in Turchia.