Coronavirus, i dati in Italia e nel mondo

Il bilancio globale dei contagi accertati nel mondo ha superato i 10 milioni, secondo il conteggio della Johns Hopkins University, mentre il bilancio globale dei morti ha superato il mezzo milione: sono 500.108 le persone decedute nel mondo dall’inizio dell’epidemia nel dicembre scorso in Cina.

Sono 174 i nuovi contagiati da coronavirus di ieri, sostanzialmente stabili rispetto a sabato quando erano stati 175. Il numero totale dei casi sale così a 240.310. Oltre la metà dei nuovi positivi al Covid (97) è in Lombardia; segue l’Emilia Romagna (+21). In aumento invece le vittime dopo le 8 di sabato: sono state 22, 13 delle quali in Lombardia. Complessivamente i morti salgono a 34.738. Aumentano di una unità ieri i pazienti affetti da Covid in terapia intensiva: sono 98, 43 dei quali in Lombardia. I ricoverati con sintomi sono 1.160, cento in meno rispetto a ieri, 15.423 le persone in isolamento domiciliare, 56 in meno rispetto alla giornata di ieri e 16.681 gli attualmente positivi (155 in meno di sabato). Le 22 vittime sono state registrate in Lombardia (13), Emilia Romagna (1), Piemonte (5), Veneto (1), Liguria (1) e Abruzzo (1). NIente morti nelle altre 14 regioni.

Negli Stati Uniti sono almeno 2.500.419 i contagi di Covid-19, un quarto del bilancio globale e 125.434 i morti, secondo il conteggio della Johns Hopkins University. La nuova ondata di contagi ha costretto dodici Stati (Arizona, Arkansas, Delaware, Florida, Idaho, Louisiana, Maine, Nevada, New Mexico, North Carolina, Texas e Washington) a rivedere le proprie strategie di allentamento del lockdown. Gli eventi della campagna del vice presidente Mike Pence previsti in Florida e Arizona la prossima settimana sono stati rinviati “per eccesso di cautela”, hanno spiegato i responsabili alla Cnn. Pence aveva una manciata di eventi elettorali e politici nel programma dei suoi viaggi in entrambi gli Stati.

In Iran si contano oltre 10 mila morti e più di 220 mila contagi. I dati ufficiali hanno mostrato un nuovo aumento dei contagi dall’inizio di maggio.

Il Brasile ha registrato 38.693 nuovi casi di coronavirus e 1.109 morti nelle ultime 24 ore. Lo riferisce il ministero della Sanità. Il Paese conta al momento un totale di 1.313.667 di casi confermati e 57.070 vittime ed è secondo al mondo per numero di morti e contagi dopo gli Stati Uniti.

La Colombia sabato ha registrato 4.149 nuovi casi, terzo record giornaliero in una settimana, arrivando a contare 88.591 contagi e a superare la Cina.

La Russia domenica ha registrato 6.791 nuovi casi, una cifra che mantiene la crescita giornaliera inferiore a 7.000 per il terzo giorno consecutivo e per la prima volta da fine aprile. Centoquattro persone sono morte a causa del virus nelle ultime 24 ore, portando il bilancio delle vittime a quota 9.073.