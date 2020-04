Coronavirus, i dati in Italia e nel mondo

La pandemia da coronavirus ha superato il milione di persone contagiate nel mondo secondo i calcoli realizzati sulla base dei dati ufficiali dei Paesi.

E’questo quanto emerge dalle stime dei dati di ieri che riguardano Covid-19. In Spagna e negli Usa, infatti, i dati salgono e continuano ad essere sempre più allarmanti, mentre i contagiati calano leggermente nel nostro paese.

Tra i più colpiti, gli Stati Uniti. Nello Stato di New York nelle ultime 24 ore sono morte 526 persone, l’aumento giornaliero finora più alto come ha riferito Cuomo nel suo briefing quotidiano, la Spagna ha superato l’Italia per numero di contagi (117mila) e che potrebbe estendere il lockdown fino al prossimo 26 aprile, mentre nella sola giornata di ieri in Francia è stato registrato il numero record di 588 nuovi morti.

In Italia, invece, secondo i dati della Protezione Civile di ieri, dettati da Borrelli in conferenza stampa, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, 119.827 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 , di queste 14.681 sono decedute (+766 nella sola giornata di ieri) e 19.758 sono guarite.

Sempre secondo la Protezione Civile, attualmente i soggetti positivi sono 85.388.