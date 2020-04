Coronavirus, il bilancio dei contagi

In 24 ore sono più di 3mila i nuovi contagi.

Per il decimo giorno consecutivo cala il numero dei malati di Covid-19 nelle terapie intensive e frena anche l’incremento generale dei contagi. La curva epidemica in Italia continua ad evidenziare dei “segnali positivi” che però devono “ulteriormente consolidarsi”. La parola d’ordine è dunque “cautela” poiché, solo un vaccino sicuro ed efficace potrà interrompere definitivamente la trasmissione” del virus. E’ quanto ha dichiarato il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Sappiamo che il COVID-19 si diffonde rapidamente e sappiamo che è 10 volte più mortale del virus responsabile dell’influenza del 2009”. Il numero uno dell’Oms ha aggiunto: “Sappiamo che in alcuni paesi, i casi di COVID-19 raddoppiano ogni 3-4 giorni. Il virus accelera molto velocemente, ma decelera molto più lentamente”. “Ciò significa – ha sottolineato – che le misure restrittive devono essere revocate lentamente e con controllo.”

Per quanto riguarda l’Italia i numeri illustrati alla conferenza stampa della Protezione civile indicano, complessivamente, 103.616 malati di coronavirus con un incremento di 1.363 rispetto a domenica, quando l’incremento era stato di 1.984. Il numero dei contagiati totali – compresi morti e guariti – è di 159.516, con un aumento di nuovi contagi pari a 3.153 in un giorno.

Intanto, negli Stati Uniti le vittime del coronavirus hanno superato le 22mila, mentre in Europa la curva dei contagi in alcuni Paesi inizia a calare. Anche in Spagna, uno dei Paesi in assoluto più colpiti dalla pandemia. Dopo due settimane di serrata totale, da oggi Madrid prova a ripartire: riaprono, seppure fra rigidissime misure di sicurezza, alcune attività come uffici, edilizia e industria. La Francia, invece, si prepara a un altro mese di lockdown, fino all’11 maggio, giorno in cui riapriranno progressivamente le scuole.