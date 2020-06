Coronavirus, il bilancio in Italia e nel mondo

Quasi nove milioni di contagi nel mondo, 8.809.872 secondo i dati aggiornati della Johns Hopkins University.

Secondo l’ultimo bilancio aggiornato a ieri, il numero dei casi positivi al Covid-19 in Italia è salito a 238.499 (+224 rispetto a sabato), di cui 182.893 guariti (+440) e 34.634 morti (+24). Sono 40.545 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.

In Usa si registra un +15% di infetti nelle ultime due settimane e i contagiati continuano a salire in 18 Stati del Sud, del West e del Midwest Lo scrive il New York Times. Anche se la mortalità cala del 42%, il Paese resta il più colpito nel mondo dalla pandemia con 119.719 morti su 2.255.119 contagi ufficiali.

In Cina le autorità sanitarie hanno riferito di avere registrato 26 nuovi casi di Covid 19, mentre a Pechino si continua a lottare contro il nuovo focolaio scoppiato nel più grande mercato alimentare della città. Tra i nuovi casi di contagio, 22 sono stati conferati proprio nella Capitale e altri tre nella vicina provincia di Hebei. Un caso ‘importato’ è invece stato registrato nella provincia sudorientale di Fujian. A partire dall’11 giugno, i casi di contagio registrati sono stati 227 molti legati al focolaio nel mercato di Xinfadi, a Pechino.

Impennata dell’indice R0 in Germania che passa da 1,79 a 2,88. L’Istituto Robert Koch indica che la cifra si basa su una media di quattro giorni, secondo quanto riferito da Sky News. L’R0, ovvero il “numero di riproduzione di base” è un parametro che misura la potenziale trasmissibilità di una malattia infettiva. Nel caso tedesco, un singolo malato sta infettando in media 2,88 persone. Da qualche giorno, la Germania è alle prese con un focolaio in Nordreno-Vestfalia legato al mattatoio Toennies, dove sono risultati positivi 1.029 dipendenti. Di fronte alla gravità della situazione, senza precedenti in Germania, il ministro presidente del Land, Armin Laschet, (Cdu), ipotizza un ritorno al lockdown nella regione.