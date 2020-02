Coronavirus: il nome ufficiale “Covid-19”, primo vaccino possibile entro 18 mesi

La nuova denominazione sostituisce la precedente, 2019-nCoV, decisa in modo provvisorio quando sono stati individuati i primi casi della malattia.

“Abbiamo un nome” per il coronavirus, è Covid-19″, annuncia il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesu, in un briefing di aggiornamento con la stampa a Ginevra. Covid-19 perché è “facile da pronunciare”, senza stigmatizzare nessun Paese o popolazione in particolare, ha sottolineato Ghebreyesus. “Dà anche un format standard da usare per ogni futura epidemia di coronavirus”, ha proseguito il direttore generale dell’organizazzione sanitaria internazionale presentando la scelta durante il meeting a Ginevra.

Secondo l’Oms, “il primo vaccino per il coronavirus potrebbe essere pronto in 18 mesi”. Su questo punto era intervenuto già in mattinata l’immunologo Anthony Fauci riferendo che per i primi test bisognerà attendere due-tre mesi. “Un virus può creare più sconvolgimenti politici economici e sociali di qualsiasi attacco terroristico: il mondo si deve svegliare e considerare questo virus come il nemico numero uno”, ha sottolineato Ghebreyesus durante il brefing.