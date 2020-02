Coronavirus, il ragazzo rimasto a Wuhan non è contagiato

Non ha il coronavirus il 17enne italiano che domenica notte non ha potuto imbarcarsi sul volo da Wuhan.

Il giovane è stato sottoposto al test ed è risultato negativo. Gli altri 56 italiani rimpatriati ieri da Wuhan hanno intanto trascorso la prima notte negli alloggi allestiti al Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito nella città militare della Cecchignola. Da ieri e per quattordici giorni i nostri connazionali trascorreranno le loro giornate in stanze o mini appartamenti per famiglie, aree comuni all’aperto, ma delimitate, dove poter uscire: sono sotto “sorveglianza sanitaria” e “osservazione clinica” a cura dei medici ed infermieri dell’Esercito, tutti provenienti dal policlinico militare Celio. Nel team sanitario l’Esercito fornirà anche ufficiali per il supporto psicologico se necessario.