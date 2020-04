Coronavirus, Immuni: in arrivo le regole per la privacy

Il Cdm è convocato per stasera alle 21.30. Il decreto legge conterrà le normative in materia di privacy dell’app Immuni, che prevede il tracciamento dei rapporti stretti tra gli utenti, volontariamente registrati.

I dati dovranno essere resi “anonimi” o se non è possibile “pseudonomizzati”. E’ esclusa la geolocalizzazione. L’utilizzo dell’app per il tracciamento del coronavirus e i relativi dati cesseranno entro il 31 dicembre 2020. Lo prevede la bozza di un decreto legge sulla giustizia atteso in Cdm nelle prossime ore. Allo stesso modo la piattaforma istituita presso il ministero della Salute in coordinamento con la Protezione Civile, l’Iss e le strutture sanitarie pubbliche e private “per gli ulteriori adempimenti necessari al tracciamento dei contatti e per l’adozione di correlate misure di sanità pubblica e di cura”.