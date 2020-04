Il numero di vittime di Covid-19, nella giornata di ieri, in America ha superato le vittime della guerra di Vietnam.

I morti per Coronavirus negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono stati 2.200, i casi in totale sono 1,01 milioni.

E’ quanto emerge dai dati della John Hopkins University, per quella che sta prendendo sempre più le forma di una vera e propria catastrofe sanitaria.