Coronavirus in Italia: 1.458 nuovi contagi e sette morti

Calano i casi di positività al coronavirus che si attestano ieri a 1.458 contro i 1.501 di sabato.

Diminuiscono i nuovi contagi, 1.458 (sabato erano stati +1.501), si registrano 7 deceduti (contro i 6 di sabato). Rispetto a sabato i tamponi sono diminuiti di 20.563. I ricoverati con sintomi in Italia sono complessivamente 2.042, in aumento di 91 casi rispetto a sabato. In terapia intensiva sono 187 ricoverati (+5). In isolamento domiciliare 36.280, cifra in aumento di 910 unità rispetto al giorno precedente. Il totale degli attualmente positivi è di 38.509, (+1.006). Tra dimessi e guariti si contano 213.634 persone, in aumento di 443 unità. I deceduti sono sette nelle ultime 24 ore per un totale nazionale di 35.610. I casi totali sono 287.753 (+1.458).