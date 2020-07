Coronavirus, in Italia 255 nuovi positivi nelle ultime 24 ore

Nelle ultime 24 ore si sono registrati in Italia 255 contagi contro i 275 di sabato.

Sono 255 i nuovi contagiati da coronavirus, in lieve calo rispetto a sabato quando erano stati 275, mentre resta stabile il numero di decessi. Il numero totale dei casi sale così a 246.118 mentre il numero degli attualmente positivi sale a 12.565, con un aumento rispetto all’altro ieri di 123 persone. Questi alcuni dei dati sull’emergenza epidemiologica Covid-19 nelle ultime 24 ore diffusi dal ministero della Salute. Sono invece 5 i decessi nelle ultime 24 ore, lo stesso dato di sabato, che portano il totale a 35.107. Sono poi 126 in più di ieri i dimessi/guariti nel complesso 198.446. Cinque le regione per le quali non si registrano nuovi contagi: Umbria, Calabria, Sardegna, Valle d’Aosta e Basilicata.