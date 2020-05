Coronavirus in Italia, 3691 sanzionati nel primo giorno di fase 2

Nella prima giornata della Fase 2 sono state controllate dalle forze di polizia 258.170 persone e 100.816 attività ed esercizi commerciali. Le persone sanzionate sono state 3.691 e 98 quelle denunciate per false dichiarazioni,11 per violazione della quarantena.

A fronte di controlli su 258.170 persone e 100.816 attività commerciali – rivelano i dati del Viminale – ci sono stati 3691 sanzionati, con un calo dei rispetto all’ultimo giorno della Fase 1 quando erano stati 5.325 (erano state controllate 221.409 persone e 77.925 attività ed esercizi commerciali). Le persone denunciate per per false dichiarazioni sono state 98, 11 per violazione della quarantena. Sul totale degli esercizi commerciali controllati, sono state 96 le sanzioni ai titolari e 23 i provvedimenti di chiusura. Questi i dati del Viminale. Il giorno precedente, ultimo della Fase 1, erano state controllate 221.409 persone e 77.925 attività ed esercizi commerciali: 5.325 i sanzionati.