Coronavirus in Italia e nel mondo: il bilancio

Nuovo record di contagi da Covid-19 in Brasile, che adesso ha superato per numeri di casi la Spagna e l’Italia ed è il quarto Paese piu’ contagiato al mondo.

Secondo i dati del Ministero della Salute, sono stati 14.919 I nuovi casi ufficiali nelle ultime 24 ore in Brasile, il che porta il totale a 233.142, immediatamente dietro Usa, Russia e Gran Bretagna. Il Brasile tra l’altro ha fatto molti meno test che altri Paesi. Il dato e’ destinato a mettere ulteriore pressione sul presidente Jair Bolsonaro, che venerdi’ ha perso il suo secondo ministro della Salute nel giro di un mese ed e’ contestato nelle sue politiche di contenimento del virus.

È di 68.351 (-1.836) persone attualmente positive, 31.908 (+145) decessi e 125.176 (+2.366) guariti, per un totale di 225.435 (+675) casi, è il bilancio di domenica 17 maggio sull’epidemia di Coronavirus in Italia emerso come di consueto dal bollettino della Protezione Civile. Dei 68.351 attualmente positivi, 10.311 (-89) sono ricoverati in ospedale, 762 (-13) sono ricoverati in terapia intensiva, mentre 57.278 (-1.734) si trovano in isolamento domiciliare.

Viene segnalato un nuovo drammatico record negli Stati Uniti dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 25.060 casi di coronavirus e altre 1.224 vittime. Secondo i dati della Johns Hopkins University sono almeno 1.467.884 le persone contagiate dal Covid-19 negli Usa e almeno 88.754 quelle morte a causa del virus.

Altre 583 persone sono state trovate positive al coronavirus in Germania nelle ultime 24 ore. Lo riferisce l’Istituto Robert Koch precisando che il numero totale dei contagi è salito a 174.355. In lieve aumento anche le vittime, altre 33 persone sono morte a causa del Covid-19, 7.914 dall’inizio dell’emergenza. La Germania è uno dei Paesi europei che ha iniziato ad alleggerire le misure con la riapertura venerdì dei ristoranti e la ripresa a porte chiuse del campionato di calcio. Il governo di Berlino ha, inoltre, abolito la quarantena obbligatoria, imposta a marzo, per chi arriva da un altro Paese Ue.

Record di nuovi casi di coronavirus in India dove nelle ultime 24 ore 4.987 persone sono state trovate positive. Lo riporta la Cnn. Secondo il ministero della Salute, in totale ci sono 90.927 persone contagiate comprese 2.872 vittime. In soli due giorni l’India ha visto un aumento dei casi da 80.000 a 90.000.

Altre 51 persone sono morte in Iran a causa del coronavirus nelle ultime 24 ore portando il numero delle vittime a 6.988, secondo i dati del ministero della Sanità. I contagi sono saliti a 120.198 dopo che altre 1.806 sono state trovate positive al Covid-19. I guariti sono circa 94.464 e 2.705 si trovano in condizioni critiche. I test effettuati in Iran sino a oggi sono 686.935.

La Spagna ha registrato il numero giornaliero piu’ basso di decessi dovuti al nuovo coronavirus da due mesi e meno di cento decessi: nelle ultime 24 ore sono morti infatti ‘solo’ 87 pazienti. La cifra rappresenta un nuovo calo giornaliero dei decessi rispetto a sabato, quando erano stati confermati 102 decessi; ed e’ il numero piu’ basso dal 16 marzo, quando – a causa di un’alterazione contabile nel primo settimana di centralizzazione dei dati- ce n’erano stati 21.