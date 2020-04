Coronavirus in Italia, per la prima volta cala il numero degli «attualmente positivi»

“La battaglia di certo non è vinta. E’ un periodo di relativa tregua nella diffusione del virus, ma non è il momento di abbassare la guardia”, dichiara Luca Richeldi, del Comitato tecnico scientifico.

Per la prima volta dall’inizio dell’emergenza il numero degli attualmente positivi al coronavirus è in calo rispetto al giorno prima. Secondo la Protezione civile, ad oggi sono complessivamente 108.237 i malati in Italia mentre ieri erano 108.257.

L’epidemia di coronavirus rallenta la sua forza in Lombardia, con 737 casi in più di ieri per un totale di 66.971 positivi e diminuisce anche il numero di decessi, (comunque 163) per un totale di 12.376 deceduti da inizio epidemia. Calano ancora i ricoveri: -204 in un giorno, con quelli in terapia intensiva che diminuiscono di 21 unità rispetto a domenica.

Intanto, Gli Stati Uniti rimangono il Paese più colpito con il numero dei morti che ha superato quota 40mila e quello dei contagiati che ha superato i 742mila casi. Lo Stato di New York ha registrato nelle ultime 24 ore 507 vittime collegate a Covid-19. Anche i ricoveri sono in diminuzione: 1.384 contro i 1.915 del giorno prima. Numeri che hanno spinto a dichiarare che lo Stato ha raggiunto ormai il picco dei contagi.

Nel Regno Unito, il lockdown è stato prorogato di tre settimane. Il bilancio dei decessi legati al Covid-19 è salito a 16.060, con 596 nuove morti registrate nelle ultime 24 ore. Il ministro Michael Gove ha affermato che «è ancora presto per togliere le misure restrittive».

Per quanto riguarda la Spagna, si registrano 410 i decessi nelle ultime 24 ore, un bilancio che porta il totale delle vittime a 20.453. L’aumento giornaliero scende così sotto quota 500 per la prima volta dal 24 marzo scorso.