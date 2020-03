Coronavirus, in quarantena ma a spasso: pioggia di denunce

Sono state 272 le persone positive al Covid-19 fermate dal 26 al 30 marzo per aver violato la quarantena, lo confermano i dati del Viminale.

In giro senza motivo, invece di stare in quarantena. È quanto scoperto dai controlli delle forze dell’ordine in questi giorni di blocco totale.

Denunciati per pandemia colposa, rischiano da 1 a 4 anni di carcere. Inoltre sono migliaia le sanzioni scattate il 26 marzo, all’indomani dell’entrata in vigore del decreto che prevede multe fino a 3mila euro.

Analizzano i dati pubblicati sul sito del Ministero infatti si nota come il 26 marzo è stato il giorno con più denunce: 129. Mentre il 27 marzo sono state 50 le persone che hanno trasgredito il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus. E così via via: il 28 marzo i denunciati sono stati 49; il 29 marzo 29; e il 30 15.

I dati del Viminale sui controlli effettuati tra il 26 e il 29 marzo dimostrano che nemmeno il rischio di essere condannati a scontare fino a 5 anni di carcere li ha convinti a restare in casa.