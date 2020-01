Coronavirus, inizia la lenta guarigione. Milano, giunta comunale pranza a Chinatown

Altri 4 pazienti sono stati dimessi dall’ospedale nella provincia orientale cinese dello Jiangxi. Per evitare la psicosi molti tra politici e famosi italiani si fanno immortalare a pranzo nei ristoranti cinesi, proprio stamattina è toccato a Confcommercio e all’assessora alle attività produttive del Comune di Milano Cristina Tajani.

Zhang Wei, un esperto del quartier generale provinciale di emergenza sulla prevenzione e il controllo dell’epidemia dello Jiangxi ha dichiarato che le guarigioni sono avvenute perchè si è intervenuto tempestivamente. Anche la provincia sudoccidentale cinese del Sichuan oggi ha riportato il primo caso di paziente guarito dalla polmonite da nuovo coronavirus. Pechino un medico che è stato infettato dal nuovo coronavirus dopo essersi recato a Wuhan è guarito e oggi ha lasciato l’ospedale.

Appelli anti-psicosi

L’assessora Tajani e il segretario Barbieri con Francesco Wu, il rappresentante degli imprenditori cinesi: “Non lasciamoci prendere da preoccupazioni irrazionali, nessun rischio nel frequentare i ristoranti cinesi e per i bambini che frequentano scuole in classi miste”. Sabato 8 colazione in via Paolo Sarpi con il sindaco Sala. In Lombardia sono stati effettuati finora “33 controlli” per escludere la presenza del virus in persone con sintomi influenzali o situazioni a rischio. Di questi casi sospetti, 28 sono certamente negativi” in quanto l’esito dell’esame è già arrivato. “Per altri 5 i test sono ancora in corso”. Lo ha comunicato l’assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, oggi a Milano durante un incontro a Palazzo Lombardia per fare il punto sulla situazione Coronavirus in regione.