Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 15 aprile

Il Covid-19 continua a frenare, lo mostrano i numeri diffusi nel bollettino della Protezione Civile di oggi, 15 aprile.

I nuovi casi sono 2.667 (ieri erano stati 2.972), il che porta il totale a 165.155. Un dato ancor più indicativo dal momento che sono stati eseguiti altri 43.715 tamponi (1.117.404 in totale), mentre i numeri di martedì facevano riferimento a un quantitativo di test inferiore (26.778), dovuto alle festività pasquali. Questo significa che la percentuale di tamponi positivi è in forte diminuzione. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 578 (contro i 602 di ieri), con le vittime totali salite a 21.645. Altri 962 guariti (a fronte dei 1.695 di ieri), per un totale di 38.092 persone che hanno sconfitto il Covid-19. Sono 105.418 le persone attualmente positive, 1.127 più di ieri (quando erano stati +657, una differenza dovuta anche al minor numero di guariti riscontrato oggi). Continua a calare il numero di ricoveri in terapia intensiva, sceso da 3.186 a 3.079 (-107). In significativo ribasso anche i ricoverati con sintomi: 27.643 (-368), mentre i positivi in isolamento domiciliare sono a oggi 74.696 (+1.602 rispetto a ieri). Al centro del dibattito resta l’attesa ‘fase’ 2. E mentre il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese dirama una circolare in cui spiega nel dettaglio le novità sui controlli per negozi e aziende, si apprende che già 100mila attività hanno riaperto i battenti grazie alle deroghe. Nonostante il lockdown, il 55% degli italiani raggiunge ogni giorno il posto di lavoro. La Lombardia, intanto, ha chiesto di riaprire le attività produttive dal 4 maggio per quella che sarà “una nuova normalità”, spiega l’assessore Caparini. Tema mascherine: anche il Piemonte va verso l’obbligo. “Prima però sarà fondamentale poterle garantire a tutti”, dichiara il governatore Alberto Cirio.