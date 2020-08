Coronavirus Italia, bollettino: nuovi contagi in calo (239), ma crollo tamponi

L’andamento del coronavirus in Italia segue un andamento oscillante, ma per la prima volta dopo settimane si registrano nuovi casi in tutte le regioni.

Sono 239 i nuovi positivi al coronavirus accertati in Italia nelle ultime 24 ore. Il bollettino di domenica pubblicato dal ministero della Salute conferma che i contagi giornalieri sono ancora in calo: sabato infatti erano stati registrati 295 nuovi casi, comunque inferiori ai 379 positivi registrati venerdì e ai 386 contagi di giovedì. Cala anche il numero di tamponi: sono 43mila (17mila in meno di sabato). Rispetto ai giorni scorsi, inoltre, non esiste una regione a contagi zero, 8 le vittime tutte in Lombardia.