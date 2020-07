Coronavirus Italia: contagi in calo, +219 in 24 ore

Vittime al minimo storico dall’inizio dell’epidemia di coronavirus in Italia.

Nelle ultime 24 ore sono decedute tre persone positive al Covid-19, nessuna delle quali in Lombardia. Non succedeva dallo scorso febbraio. Il dato emerge dai dati pubblicati sul sito del ministero della Salute. Secondo l’ultimo bollettino, il numero complessivo dei morti dall’inizio della pandemia è di 35.045. Sabato i decessi erano stati 14, di cui 10 in Lombardia. Dati incoraggianti, certo, anche se il ministro della Salute Roberto Speranza invita alla prudenza. Dopo alcuni giorni in cui il contagio stava lentamente aumentando, la curva si sta nuovamente appiattendo. Per un ricalcolo della Regione Molise sono 219 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore per un totale di 244.434. I guariti, dopo i 143 di domenica, sono in tutto 196.949 mentre le infezioni in corso hanno registrato un +72 rispetto a sabato e ora sono relative a 12.440 pazienti, ripartite tra 743 ricoverati (-14 rispetto a sabato), 49 malati in terapia intensiva (50 ieri) e a 11.648 in isolamento domiciliare (ieri 11.561). Un decesso è stato registrato in Veneto, uno nel Lazio e uno in Basilicata.