Coronavirus Italia, il bollettino di oggi: 187 nuovi casi, 21 morti

Sono 187 i nuovi casi di coronavirus in Italia, per un totale di 240.760 contagi dall’inizio dell’emergenza, in base ai dati diffusi dal Ministero della Salute e consultabili sul sito della Protezione Civile.

Inizialmente il numero comunicato era 182, la Regione Marche ha poi comunicato un ricalcolo: 4 decessi precedentemente segnalati non risultano classificabili come COVID-19 positivi. La Regione Puglia ha comunicato di aver registrato e poi eliminato dal calcolo un caso duplicato. 109 i casi in Lombardia, il 59,8% del totale in Italia. Il numero totale dei casi sale così a 240.760 dal principio dell’epidemia. Le vittime nelle ultime 24 ore sono invece 21, in lieve calo rispetto alle 23 di ieri.