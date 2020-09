Coronavirus Italia: il bollettino

Nuovo calo del numero di casi positivi di coronavirus in Italia: sono 1.297 contro i 1695 di sabato.

Nelle ultime 24 ore in Italia registrati 1.297 nuovi casi di coronavirus (Lombardia e Veneto le regioni più colpite con 198 e 179) su 76.856 tamponi effettuati, che portano il totale dei casi da inizio emergenza a 277.634. I decessi sono stati 7, con il totale delle vittime nel Paese che sale a 35.541. Gli attualmente positivi sono 32.078, 133 i ricoverati in terapia intensiva, 12 in più rispetto a sabato. Il totale di dimessi e guariti sale a 210.015 (+405).