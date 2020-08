Coronavirus: la Cina approva il suo primo vaccino

La Cina ha dato la sua prima approvazione a un possibile vaccino contro il Covid-19.

Ad5-nCoV, sviluppato da CanSino Biologics con l’Istituto di biotecnologia dell’Accademia delle scienze mediche militari, utilizza un adenovirus del comune raffreddore (Adenovirus tipo 5, Ad5-nCoV) per introdurre l’informazione genetica del nuovo coronavirus nelle cellule umane, con istruzioni per produrre solo alcune delle sue proteine e generare una risposta immunitaria senza il rischio di soffrire di patologia. È stato sviluppato in collaborazione con l’Accademia militare delle scienze a seguito di un vaccino contro il virus Ebola che è stato concesso in licenza provvisoria nel 2017. I risultati di questo vaccino (a differenza di quello russo i cui esiti degli studi scientifici non sono stati pubblicati), sono stati esaminati in un’indagine pubblicata a fine luglio sulla rivista The Lancet: dopo i primi test di maggio, 508 persone sono state testate con risultati positivi.