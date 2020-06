Coronavirus, la nuova versione di Google Maps indicherà i mezzi pubblici e le stazioni più affollati

Google Maps ha introdotto alcune funzioni utili per programmare e gestire i propri viaggi tenendo conto delle nuove regole imposte dalla pandemia.

Una volta scelta la destinazione su Maps, e dopo aver impostato i mezzi pubblici come sistema di trasporto, basterà cliccare su una stazione/fermata per vedere gli orari in cui è più o meno affollata e organizzare il proprio viaggio di conseguenza. Google ottiene queste informazioni grazie alla collaborazione di milioni di utenti in tutto il mondo che accettano di condividere con Big G la cronologia dei propri spostamenti (che per impostazione predefinita è disattivata). I dati relativi alla posizione degli utenti, una volta aggregati e resi anonimi, permettono a Google di dare, con buona approssimazione, informazioni sugli orari in cui le stazioni e i mezzi di trasporto sono più o meno affollati, così da poter programmare i propri spostamenti in maniera più sicura, rispettando il distanziamento sociale imposto dalle misure anti coronavirus dai vari Paesi nel mondo.