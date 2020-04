Coronavirus, le star unite per l’evento “One World Together at Home”

Un concerto virtuale a sostegno dell’Oms, organizzato da Lady Gaga: raccolti circa 128 milioni di dollari.

Poker di star nel One World Together At Home, il mega concerto con star internazionali a sostegno dell’Organizzazione Mondiale della Sanità nella lotta al Covid-19.

L’evento ha chiamato a raccolta circa 70 artisti da tutto il mondo che si sono esibiti dalle loro case. Il concerto, è stato presentato da Stephen Colbert, Jimmy Kimmel e Jimmy Fallon. A dare il fischio d’inizio è stata Miss Germanotta che ha invitato tutti a sorridere intonando al piano “Smile” di Nat King Cole.

Tra le numerose performance della serata, la più chiacchierata è però quella di The Prayer, il brano scritto per il film d’animazione del 1998, “La spada magica – Alla ricerca di Camelot”. “The Prayer”, incisa inizialmente in doppia lingua italiana e inglese rispettivamente da Andrea Bocelli e Céline Dion , è stata successivamente registrata in duetto dai due artisti e più volte interpretata insieme in eventi speciali.

A precedere l’iconica esibizione, “Soon You’ll Get Better” interpretata da Taylor Swift, mentre nel corso dell’evento abbiamo assistito anche ad altre incredibili performance come “You Can’t Always Get What You Want” dei Rolling Stones, “Sunny” cantata da Billie Eilish e Finneas o “Stand by Me” riproposta da John Legend e Sam Smith.

La sfilata di star ha raccolto circa 128 milioni di dollari.