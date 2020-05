Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo

I decessi globali sono 277 mila, 4 milioni di persone contagiate.

Continua il calo dei nuovi contagi in Italia, che oggi scendono sotto i 1.000. Non accadeva dal 10 marzo scorso. Secondo i dati diffusi dalla Protezione civile nel bollettino quotidiano, infatti, ci sono 802 nuove persone che hanno contratto il virus rispetto all’altroieri. Ad oggi, perciò, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 219.070.

Il virologo Anthony Fauci, il volto più noto della task force della Casa Bianca contro il coronavirus, comincia un periodo di isolamento di 14 giorni dopo un contatto “a basso rischio” (cioè non ravvicinato) con una persona dello staff della Casa Bianca risultato positivo al test. Lo ha riferito lui stesso alla Cnn. Salgono così a tre gli esperti sanitari della task force in autoquarantena.

La diffusione del coronavirus in Germania potrebbe registrare un’accelerazione dal momento che gli ultimi dati ufficiali diffusi oggi dall’Istituto Koch indicano che l’indice RO – che misura la capacità di contagio – è salito a 1,1, ciò vuol dire che una persona positiva al Covid 19 ne contagia in media 1,1. Perché l’epidemia sia considerata sotto controllo l’indice Ro deve rimanere sotto l’1. Solo lo scorso mercoledì il RO in Germania si era assestato allo 0,65, inducendo la cancelliera Angela Merkel ad affermare che il Paese si era lasciato alle spalle la ‘fase uno’.

Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro continua a provocare e ha deciso di fare un giro su un jet-ski verso un barbecue galleggiante mentre il bilancio delle vittime del suo Paese ha superato i 10 mila casi. Il populista di destra continua a minimizzare la malattia nonostante le prove crescenti del suo impatto mortale sul Brasile. Sono 730 i morti per Covid 19 confermati nelle ultime 24 ore mentre i nuovi contagi sono 10.611. Il totale delle vittime è di 10.627 e quello dei contagi a 155.939.

In Cina la Commissione nazionale per la salute ha registrato 14 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore: è il numero più alto dal 28 aprile e contrasta con l’unico caso rilevato il giorno precedente. Tra i nuovi casi, soltanto due sono stati importati da altri Paesi, mentre gli altri 12 sono frutto di trasmissioni avvenute all’interno del Paese e, nello specifico, nella zona nordest della provincia di Jilin, nella città di Shulan, a circa 400-500 chilometri dai confini con la Corea del Nord e la Russia. I nuovi casi di pazienti asintomatici sono invece 20, altro dato molto alto rispetto alle ultime settimane.

Sono 34 i nuovi casi di coronavirus registrati con Corea del Sud, il dato più elevato da un mese a questa parte L’incremento è il frutto di un focolaio nato in alcuni locali notturni visitati da un infetto a Seul. Almeno 15 persone che hanno avuto contatti con il contagiato sono state rintracciate. Quattordici dei 26 nuovi casi locali sono stati registrati proprio dalla capitale.

Il bilancio delle vittime per coronavirus in Pakistan raggiunge quota 639 mentre il totale dei casi positivi sale a 28.914. Sono i nuovi dati diffusi dal ministero della Salute, secondo i quali nelle ultime 24 ore sono morte 24 persone e 1.991 sono risultate positive. Si tratta del maggior aumento di casi da quando è esplosa la pandemia nel Paese. Nelle ultime 24 ore, 267 persone sono guarite, per un numero complessivo di 8.023.