Coronavirus, le ultime notizie in Italia e nel mondo

Sono ormai quasi tre milioni (2,9 milioni) i contagi ufficiali di coronavirus nel mondo e 203 mila le vittime.

In Italia i casi totali al 26 aprile di persone affette da coronavirus registrate dalla Protezione Civile ammontano a 197.675 unità (+1,19%) mentre le vittime sono 26.644 (+0,99%, +260: per trovare un livello più basso bisogna tornare al 14 marzo). Gli attualmente contagiati, sempre secondo i dati diffusi ieri dalla Prociv, risultano 106.103 (+256, primo rialzo dopo sei giorni di calo).

Il numero di pazienti ricoverati per il coronavirus a Wuhan, la città cinese focolaio della pandemia, “è sceso a zero”: l’ultimo paziente in condizioni gravi è guarito venerdì 24 aprile. Lo ha detto Mi Feng, un portavoce della Commissione Sanitaria Nazionale della Cina.

Altre 413 persone sono decedute nelle ultime 24 ore negli ospedali del Regno Unito. Lo ha riferito il ministro dell’Ambiente, George Eustice. Si tratta dell’incremento di decessi più basso dalla fine di marzo. Il totale delle vittime registrate negli ospedali è ora di 20.732 persone.

In diminuzione anche il numero delle pazienti ricoverati, che sono attualmente 15.953, mentre secondo i dati aggiornati a sabato il numero totale di contagi è di 148,377 dall’inizio dell’epidemia, con 517.836 persone sottoposte a test.

Cala ancora il numero di morti in Spagna. Il bilancio quotidiano del governo rileva 288 decessi in 24 ore, contro i 378 segnalati ieri: è il dato più basso dal 20 marzo e porta il totale dei decessi a 23.190, il terzo livello dopo Stati Uniti e Italia. Il picco dei decessi è stato raggiunto il 2 aprile scorso con 950 vittime in 24 ore.

Il primo ministro francese, Edouard Philippe, presenterà martedì la strategia nazionale per revocare il blocco del Paese. Il governo ha in programma di allentare alcune restrizioni dall’11 maggio, dando priorità alla riapertura delle scuole, alle aziende che tornano al lavoro, al ripristino dei trasporti pubblici, alla fornitura di maschere e igienizzanti, alla politica di sostegno agli anziani. I decessi registrati nel Paese sono 22.614 dall’inizio di marzo.

La Germania ha registrato almeno 154.163 di casi e 5.644 morti, secondo un conteggio effettuato dall’agenzia Dpa, aggiornato a questa mattina. I tempi in cui vengono rilasciate nuove cifre quotidiane differiscono da stato a stato. Il Robert Koch Institute di Berlino (Rki), la massima autorità epidemiologica in Germania, ha stimato che ad oggi circa 112 mila persone sono già guarite dall’infezione, 2.200 in più rispetto a ieri.

Il numero delle vittime quotidiane in Iran è sceso al livello più basso dopo settimane. Le autorità del Paese più colpito del Medio Oriente, hanno dichiarato che ci sono stati 60 decessi nelle ultime 24 ore, portando il totale a 5.710. Il calo è costante da 10 giorni.