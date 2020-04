Coronavirus, l’Oktoberfest rinviato al 2021

La popolare festa della birra che si tiene in Baviera tornerà nel 2021, hanno stabilito le autorità tedesche.

Quest’anno l’Oktoberfest avrebbe dovuto tenersi dal 19 settembre al 4 ottobre, come di consueto, a Monaco di Baviera. Niente sfilata tradizionale di mastri birrai e carrozze all’apertura, nessuna apertura del primo fusto, in diretta tv, a colpi di martello da parte del sindaco della città né fiume di birra serviti nei capannoni per due settimane. “Abbiamo deciso che l’Oktoberfest quest’anno non si terrà”, è stato l’annuncio del presidente della Baviera Markus Soeder. “Fa male, dispiace molto, ma quest’anno non è un anno normale”, ha spiegato. “Ma a pochi mesi dalla pandemia di coronavirus “sarebbe irresponsabile” tenere una manifestazione del genere”, ha sottolineato Soeder.