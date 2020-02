Coronavirus, morto il direttore dell’ospedale di Wuhan

Liu Zhiming, capo del Wuchang Hospital, è morto oggi a causa del coronavirus.

È morto oggi, per infezione da Covid-19, Liu Zhiming, direttore del Wuchang Hospital di Wuhan, proprio da questa città è partita l’epidemia del coronavirus. Si tratta del primo dirigente di un nosocomio a morire per contagio da coronavirus. La sua scomparsa si aggiunge a quella dei sei membri del personale sanitario cinese deceduti, dall’inizio dell’epidemia, per un’infezione da Covid-19. Venerdì scorso un infermiere di 59 anni dello stesso ospedale era deceduto a causa dello stesso virus.

Intanto, però, uno dei pazienti affetti dalla sindrome Covid-19 e curati con il plasma sanguigno raccolto da persone guarite, è stato dimesso dall’ospedale. Lo ha reso noto Sun Yanrong, funzionario del ministero cinese delle Scienze e della Tecnologia, durante una conferenza stampa a Pechino.