Coronavirus nel mondo, oltre quarantamila deceduti

Continuano ad aumentare le persone decedute, e soprattutto quelle infette, a causa di Covid-19 nel resto del mondo.

La pandemia di Coronavirus, infatti, ha provocato in Europa oltre 30mila morti. A fare i conti è l’Afp, basandosi su fonti ufficiali. In particolare si contano 30.063 decessi per 458.601 casi di contagio; l’Europa è quindi il continente più duramente toccato dal Covid-19. L’Italia conta il numero più alto di morti con 12.428 decessi, seguita da Spagna (8.189) e Francia (3.523).

La Corea del Sud ha registrato ieri 101 nuovi casi di coronavirus, in calo sui 125 di lunedì, per un totale di 9.887, mentre in un discorso tenuto l’altra sera il presidente americano Trump ha riferito di aspettarsi un numero superiore alle quarantamila persone decedute in America a causa del Covid-19.