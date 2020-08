Coronavirus nel mondo, Oms: 294.000 casi in 24 ore, è il numero più alto dall’inizio della pandemia

L’Organizzazione mondiale della sanità ha annunciato che sono 294.000 i nuovi casi di coronavirus nel mondo nelle ultime 24 ore, il numero più alto dall’inizio della pandemia.

Oltre 21 milioni di persone sono state contagiate dal Covid-19 e oltre 771.000 hanno perso la vita, stando ai dati della Johns Hopkins University. Il Paese con più vittime di coronavirus sono gli Stati Uniti dove sono morte 170.000 persone. Secondo il bollettino del Ministero della Salute di ieri 16 agosto, il numero totale di persone che hanno contratto il virus in Italia è pari a 253.915, l’incremento rispetto a sabato è di 479 nuovi casi. Il numero totale degli attualmente positivi è di 14.733. I ricoverati con sintomi sono 787, mentre è di sole 56 unità il numero dei ricoverati in terapia intensiva. Sono 4 i nuovi decessi per un totale di 35.392 da inizio pandemia. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 203.786, 146 in più rispetto all’altroieri. Preoccupa la situazione in Spagna e Francia, con più di 5mila e oltre 3mila nuovi contagi negli ultimi giorni.