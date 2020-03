Coronavirus: niente tifosi. Atalanta-Lazio il 15 marzo, Inzaghi a caccia di record

È passata una settimana, ma il tema del momento è ancora il Coronavirus. Purtroppo il numero dei contagiati sale ancora. L’Italia è in difficoltà, specialmente al Nord dove non ci si può muovere dalle zone rosse. Tra le regioni più colpite senza dubbio c’è la Lombardia. In questo scenario, dove chiudono scuole, università, teatri ed altro ancora per cercare di arginare il virus, è difficile parlare di calcio. Lo sanno bene i tifosi che sono in confusione forse più delle società che in questi giorni stentano a trovare unanimità. Tra le semifinali di coppa Italia rinviate, le partite di campionato da recuperare e le coppe europee da disputare, sta diventando davvero complicato assicurare la regolarità del campionato anche perché quest’anno c’è pure Euro2020. Intanto, come previsto dal governo, il calcio nelle prossime settimana sarà solo a porte chiuse. Niente tifosi per emergenza sanitaria. Fatta questa doverosa premessa, in questo scenario a strappare dei sorrisi di gioia e ottimismo è la Lazio che vola ad ali spiegate inanellando successi uno dopo l’altro. Come le aquile nessuno in Europa è a quota 21 risultati utili consecutivi. La squadra guidata da Inzaghi raccoglie punti senza sosta da fine settembre (Lazio-Genoa 4-0) subito dopo la sconfitta a San Siro con l’Inter (vendicata poi al ritorno in casa). Per la Lazio sono numeri da record. Neanche negli anni d’oro di fine-inizio millennio si erano visti. Il segreto è il gruppo, un ottimo allenatore tifoso, giocatori di talento, una società presente ed un pubblico innamorato. Ma soprattutto la mentalità di affrontare partita dopo partita senza assilli. Riuscirci non è un obbligo, ma provarci è un dovere. Specialmente ora che le aquile guidano la classifica. L’ultima volta era nel 2000 e si sa come è andata a finire. I numeri parlano chiaro. Secondo miglior attacco (dopo l’Atalanta) e seconda miglior difesa (dopo l’Inter). E poi c’è Immobile, lo scugnizzo con l’aquila in petto che è il capocannoniere del campionato e guida la classifica per la scarpa d’oro. Ripeto: riuscirci non è un obbligo, ma provarci è un dovere. Intanto questa domenica si recupereranno le partite non giocate la scorsa settimana. Tra queste l’atteso big match Juve-Inter. Il prossimo impegno dei laziali invece è fissato per domenica 15 marzo e sarà proprio a Bergamo con l’Atalanta. Una partita complicata da preparare al meglio. Inzaghi recupererà Acerbi. Da monitorare le condizioni di Luis Alberto e Leiva. Lulic ancora fuori. La partita contro i nerazzurri è fondamentale. Rappresenta uno scontro diretto per la champions, la possibilità di proseguire la corsa scudetto ed inoltre permetterebbe a mister cuore laziale Inzaghi di eguagliare un altro record: le 106 vittorie sulla panchina laziale che appartengono al suo maestro Sven Goran Eriksson. Attualmente Inzaghi è a quota 105 e lui, l’uomo che abbatte record e tabù, è pronto ad andare avanti.

