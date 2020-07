Coronavirus: oggi 169 casi, 13 decessi

Crescono i decessi ma, sono 9 le regioni che non registrano nuovi contagi nelle ultime 24 ore.

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 169 nuovi casi di coronavirus, in calo rispetto ai 234 di domenica. Di questi 94 sono in Lombardia, ossia il 55,6% del totale. Crescono i decessi: 13, rispetto ai 9 di ieri, per un totale di 34.967 morti.

Sono 9 le regioni che non registrano nuovi contagi nelle ultime 24 ore: Marche, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, Calabria, Valle d’Aosta, Molise, Basilicata e provincia autonoma di Trento. Lo rende noto il bollettino del Ministero della Salute. Da ieri zero decessi in 15 regioni. Continuano anche a diminuire le terapie intensive: in Italia sono 65 le persone ricoverate, in calo di 3 unità.