Coronavirus: oggi 218 casi, terapie intensive vuote in 9 regioni

I morti sono 23, al minimo dal 2 marzo, calano anche i pazienti ricoverati in terapia intensiva.

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 218 casi di coronavirus, i morti sono stati 23. Il totale delle persone che hanno contratto il Covid-19 sale così a 238.720.

La Protezione civile inoltre rende noto che in nove Regioni non ci sono più pazienti Covid ricoverati nelle terapie intensive. Si tratta di Marche, Campania, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. Reparti di rianimazione vuoti anche nella provincia autonoma di Trento. Sono invece 12 le Regioni che non hanno registrato vittime nelle ultime 24 ore.