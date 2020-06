Coronavirus, oltre 700mila contagi in Brasile

Oltre 7 milioni di contagi nel mondo, più di 1,3 milioni di casi in America Latina dove a preoccupare è il Brasile con 37mila decessi.

La pandemia da coronavirus continua a far sentire i suoi effetti in America Latina dove nelle ultime 24 ore è rimasto alto il numero dei morti (1.367), con un totale di 66.952. Guida la classifica il Brasile che supera i 700mila casi di Covid-19 dall’inizio della pandemia: sono 707.412 i contagi in totale secondo i dati del ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 15.645 nuovi contagi, mentre le vittime, nello stesso periodo, sono state 679, per un totale di 37.134.

Alle spalle del Brasile, il Perù (199.696 E 5.571) e il Cile (138.846 E 2.264). In Messico i casi di coronavirus superano i 120mila, stando agli ultimi dati forniti dal Ministero della Salute.