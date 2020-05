Coronavirus: OMS, lavare le mani salva la vita

L’OMS ricorda che igienizzare le mani è una delle azioni più efficaci per ridurre la diffusione di agenti patogeni e prevenire le infezioni.

“Vari Paesi stanno iniziando ad allentare i lockdown e gli ordini di restare a casa. Ma misure basilari come lavarsi le mani e distanziamento fisico non possono essere allentate”. Lo ha dichiarato il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom, in occasione della Giornata mondiale dell’igiene delle mani che si celebra domani (Hand Hygiene Day), all’insegna dello slogan “Salva delle vite: lavati le mani”.

Celebrata ogni anno il 5 maggio, la Giornata sottolinea il ruolo che ognuno può svolgere nella prevenzione delle infezioni, lavando le mani in modo regolare e frequente, e mobilita persone in tutto il mondo per aumentare l’adesione a questo efficace, ma semplice ed economico, strumento di prevenzione.

Nell’ambito della campagna 2020, l’Oms mira a renderlo una “priorità globale” e invita tutta la popolazione a un “cambiamento di comportamento”.

Buone notizie dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che conferma la speranza su cui i virologi discutono da tempo: l’arrivo dell’estate e lo stare all’aria aperta potrebbero ridurre i contagi.

Sylvie Briand, direttore del dipartimento per la gestione dei rischi infettivi dell’OMS ha dichiarato che l’arrivo del caldo potrebbe dunque avere davvero una svolta positiva sull’evoluzione del virus.

Briand però ha sottolineato che si dovrà mostrare molta cautela e responsabilità durante la Fase 2, perchè il coronavirus è ancora tra noi.